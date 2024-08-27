Real Madrid'de Arda Güler kararı! Performansı sonrası...

La Liga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya gelmişti.La Liga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya gelmişti.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Valladolid karşılaşmasında 69 dakika sahada kalmış ve performansıyla beğeni kazanmıştı.

Arda Güler'in bu performansı sonrası İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

DAHA FAZLA SÜRE BULABİLİR

AS'ın haberine göre, Arda Güler'in Real Madrid'deki etkisi giderek artıyor.

Genç futbolcunun bu sezon daha fazla süre alabileceği ve Real Madrid kariyerinde daha belirgin bir rol üstlenebileceği belirtildi.

EN İYİ MAÇINI OYNADI

Arda Güler'in Real Valladolid karşısında, Real Madrid'deki en yüksek verimliliğini gösterdi.

Milli oyuncu, bu maçta 69 dakika sahada kalırken, yüzde 86'lık bir pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca, Valladolid oyuncuları tarafından 3 kez faulle durduruldu.

Santiago Bernabeu'da, Arda Güler rakip kaleyi 5 kez yokladı.

Rakiplerinden 3 top kapan ve 7 kez ikili mücadele kazanan genç futbolcu, dikkat çekici bir performans sergiledi.