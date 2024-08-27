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Real Madrid'de Arda Güler kararı! Performansı sonrası...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 22:13
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Real Madrid'in Real Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu performansla beğenileri kazanan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya sunuldu. İşte detaylar...

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Performansı sonrası...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya gelmişti.La Liga'nın 2'nci haftasında Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya gelmişti.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Valladolid karşılaşmasında 69 dakika sahada kalmış ve performansıyla beğeni kazanmıştı.

Arda Güler'in bu performansı sonrası İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

DAHA FAZLA SÜRE BULABİLİR

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AS'ın haberine göre, Arda Güler'in Real Madrid'deki etkisi giderek artıyor.

Genç futbolcunun bu sezon daha fazla süre alabileceği ve Real Madrid kariyerinde daha belirgin bir rol üstlenebileceği belirtildi.

EN İYİ MAÇINI OYNADI

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Arda Güler'in Real Valladolid karşısında, Real Madrid'deki en yüksek verimliliğini gösterdi.

Milli oyuncu, bu maçta 69 dakika sahada kalırken, yüzde 86'lık bir pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca, Valladolid oyuncuları tarafından 3 kez faulle durduruldu.

Santiago Bernabeu'da, Arda Güler rakip kaleyi 5 kez yokladı.

Rakiplerinden 3 top kapan ve 7 kez ikili mücadele kazanan genç futbolcu, dikkat çekici bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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