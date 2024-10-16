Real Madrid'de Arda Güler krizi devam ediyor! El Clasico'da saha olacak mı? Ancelotti kararını verdi! Oğluyla fikir ayrılığı yaşıyor...

A Milli forma ile UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda maçlarında sergilediği performansla İspanya basınını sallayan Arda Güler, için İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'de istediği süreleri alamayan milli oyuncu için eflatun - beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yardımcı antrenörü aynı zamanda da oğlu Davide Ancelotti arasında fikir ayrılığı yaşandığı iddia edildi.

''GALİBİYET GOLÜ KAYDETTİ''

Milli takımda adeta fırtına gibi esen Arda Güler, Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendiği maçta büyük rol oynarak 88.dakikada gelen galibiyet golünü kaydetti. Ay-yıldızlı forma ile iki maçada 11'de başlayan Güler, etkileyici performansının ardından Madrid'e geri döndü.

ANCELOTTI, OĞLU İLE FİKİR AYRILIĞI YAŞIYOR

Milli aranın sona ermesiyle birlikte İspanyol basınında çıkan haber gündeme bomba gibi düştü. Önde gelen gazetelerden Marca, Carlo Ancelotti ile oğlu ve yardımcı antrenörü Davide Ancelotti'nin Arda Güler konusunda anlaşmazlığa düştüğü yazıldı.

Söz konusu haberde Davide Ancelotti'nin, 19 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de yer almasını istediği bildirildi. Ancak İtalyan teknik direktörün, oğluyla bu konuda fikir ayrılığı yaşadığı gelen bilgiler arasında.

ARDA GÜLER EL CLASICO'DA SAHADA OLACAK MI?

Öte yandan bir başka İspanyol Gazetesi Mundo Deportivo'da yer alan haber ise dikkatleri çekti. Yapılan haberde Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yaklaşan El Clasico'da sahada olup olmayacağına dair bilgi verildi.

DORTMUND VE BARÇA MAÇLARINDA DA YEDEK KALACAK

Haberde; ''Şimdi takım, Borussia Dortmund ve Barcelona ile oynanacak belirleyici maçlarla sezonun en önemli dönemeçlerinden biriyle karşı karşıya. Güler'in tek bir dakika bile oynamadığı Metropolitano'da (Atletico Madrid deplasmanı) Ancelotti, Türk oyuncunun hırçınlığı yerine Modric'in tecrübesini tercih etmişti. Eğer görünüm çok değişmezse Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ve Clásico'da da aynı şeyi yapacaktır."