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Real Madrid'de Arda Güler krizi devam ediyor! El Clasico'da saha olacak mı? Ancelotti kararını verdi! Oğluyla fikir ayrılığı yaşıyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 13:23
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Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynadığı karşılaşmalarda etkileyici performans sergileyen Arda Güler, Madrid'e geri döndü. Yeterli süreleri bulamayan milli oyuncu için Carlo Ancelotti ile oğlu aynı zamanda yardımcı antrenörü Davide Ancelotti arasında fikir ayrılığı yaşandığı öne sürüldü. Öte yandan da İtalyan teknik adamın, yakın tarihte oynanacak olan El Clasico için Arda Güler kararını verdiği bildirildi. İşte detaylar...

Real Madrid'de Arda Güler krizi devam ediyor! El Clasico'da saha olacak mı? Ancelotti kararını verdi! Oğluyla fikir ayrılığı yaşıyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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A Milli forma ile UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda maçlarında sergilediği performansla İspanya basınını sallayan Arda Güler, için İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid'de istediği süreleri alamayan milli oyuncu için eflatun - beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yardımcı antrenörü aynı zamanda da oğlu Davide Ancelotti arasında fikir ayrılığı yaşandığı iddia edildi.

''GALİBİYET GOLÜ KAYDETTİ''

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Milli takımda adeta fırtına gibi esen Arda Güler, Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendiği maçta büyük rol oynarak 88.dakikada gelen galibiyet golünü kaydetti. Ay-yıldızlı forma ile iki maçada 11'de başlayan Güler, etkileyici performansının ardından Madrid'e geri döndü.

ANCELOTTI, OĞLU İLE FİKİR AYRILIĞI YAŞIYOR

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Milli aranın sona ermesiyle birlikte İspanyol basınında çıkan haber gündeme bomba gibi düştü. Önde gelen gazetelerden Marca, Carlo Ancelotti ile oğlu ve yardımcı antrenörü Davide Ancelotti'nin Arda Güler konusunda anlaşmazlığa düştüğü yazıldı.

Söz konusu haberde Davide Ancelotti'nin, 19 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de yer almasını istediği bildirildi. Ancak İtalyan teknik direktörün, oğluyla bu konuda fikir ayrılığı yaşadığı gelen bilgiler arasında.

ARDA GÜLER EL CLASICO'DA SAHADA OLACAK MI?

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Öte yandan bir başka İspanyol Gazetesi Mundo Deportivo'da yer alan haber ise dikkatleri çekti. Yapılan haberde Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yaklaşan El Clasico'da sahada olup olmayacağına dair bilgi verildi.

DORTMUND VE BARÇA MAÇLARINDA DA YEDEK KALACAK

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Haberde; ''Şimdi takım, Borussia Dortmund ve Barcelona ile oynanacak belirleyici maçlarla sezonun en önemli dönemeçlerinden biriyle karşı karşıya. Güler'in tek bir dakika bile oynamadığı Metropolitano'da (Atletico Madrid deplasmanı) Ancelotti, Türk oyuncunun hırçınlığı yerine Modric'in tecrübesini tercih etmişti. Eğer görünüm çok değişmezse Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ve Clásico'da da aynı şeyi yapacaktır."

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El Clasico Carlo Ancelotti Arda Güler Vincenzo Montella barcelona dortmund real madrid
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