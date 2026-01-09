Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek finale yükselirken, maça damga vuran olay kenarda yaşandı. Karşılaşmanın 81. dakikasında milli gururumuz Arda Güler oyuna girmek için kenara gelirken, oyundan çıkan Vinicius Jr ile Diego Simeone arasında kıyamet koptu!

"FLORENTINO SENİ KOVACAK!"

Vinicius kenara gelirken tribünlerden yükselen ıslıklara tepki verirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone araya girdi. Arjantinli hocanın Brezilyalı yıldıza dönerek, "Dinle, seni ıslıklıyorlar. Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma!" dediği iddia edildi.

VINI ÇILGINA DÖNDÜ, XABI ALONSO ARAYA GİRDİ

Bu sözler üzerine sinirlerine hakim olamayan Vinicius Jr, Simeone'nin üzerine yürüdü. Saha kenarı bir anda karışırken, araya girenler kavgayı güçlükle önledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da meslektaşına sert çıkarak, "S...... git kendi oyuncularınla ilgilen." diyerek tepkisini dile getirdi.

Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, finalde Barcelona'nın rakibi oldu.