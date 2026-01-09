SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kapıştı, saha karıştı! Arda Güler'in oyuna girdiği anlarda ipler koptu. Atletico hocası Simeone, Vinicius'a öyle bir laf etti ki, Brezilyalı yıldız hocanın üzerine yürüdü. İşte o skandal sözler ve maçın detayları...

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"
Emre Şen
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek finale yükselirken, maça damga vuran olay kenarda yaşandı. Karşılaşmanın 81. dakikasında milli gururumuz Arda Güler oyuna girmek için kenara gelirken, oyundan çıkan Vinicius Jr ile Diego Simeone arasında kıyamet koptu!

"FLORENTINO SENİ KOVACAK!"

Real Madrid de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak" 1

Vinicius kenara gelirken tribünlerden yükselen ıslıklara tepki verirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone araya girdi. Arjantinli hocanın Brezilyalı yıldıza dönerek, "Dinle, seni ıslıklıyorlar. Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma!" dediği iddia edildi.

VINI ÇILGINA DÖNDÜ, XABI ALONSO ARAYA GİRDİ

Real Madrid de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak" 2

Bu sözler üzerine sinirlerine hakim olamayan Vinicius Jr, Simeone'nin üzerine yürüdü. Saha kenarı bir anda karışırken, araya girenler kavgayı güçlükle önledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da meslektaşına sert çıkarak, "S...... git kendi oyuncularınla ilgilen." diyerek tepkisini dile getirdi.

Maçı 2-1 kazanan Real Madrid, finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de forvet bombası patlıyor! Premier Lig'den Enes Ünal adım adım Kadıköy'e!Fenerbahçe'de forvet bombası patlıyor! Premier Lig'den Enes Ünal adım adım Kadıköy'e!
Osimhen'in ülkeyi terk edeceği konuşuluyordu! "Bundan sonra umarım..."Osimhen'in ülkeyi terk edeceği konuşuluyordu! "Bundan sonra umarım..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Arda Güler Vinicius Junior real madrid Xabi Alonso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.