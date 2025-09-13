SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'de Arda Güler yine iş başında! Real Sociedad'ı da avladı...

İspanya La Liga'da haftanın en kritik karşılaşmalarından biri sahne alıyor. Real Madrid, güçlü rakibi Real Sociedad deplasmanına çıkıyor. Maçın henüz ilk yarısında Real Madrid deplasmanda Arda Güler'in golüyle öne geçti. Sosyal medya Milli yıldızın attığı golle ayağa kalktı.

Real Madrid'de Arda Güler yine iş başında! Real Sociedad'ı da avladı...
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga'da haftanın önemli maçlarından Real Sociedad, Real Madrid ile karşılaşıyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in de forma giydiği karşılaşmada Madrid temsilcisi henüz daha ilk yarıdan 2-0 öne geçti. Real Madrid'de takımın yıldızlarından Arda Güler attığı gol ile yine gündemde kalmayı başardı.

Real Madrid de Arda Güler yine iş başında! Real Sociedad ı da avladı... 1

Real Madrid de Arda Güler yine iş başında! Real Sociedad ı da avladı... 2

ARDA'DAN GOL!

Maçın ilk yarısının sonlarında rakibin orta saha alanında topla buluşan Arda Güler topu ofsayta yakalanmadan Mbappe'ye verdi. Savunma arkasına sarkan Fransız yıldız rakibinden klas bir vücut çalımıyla sıyrılırken, ceza sahasına girdi. Ardından Mbappe ceza sahası içine gizlice sızan Arda Güler'i gördü. Milli yıldızımız rakibini çok kolay ekarte ettikten sonra kaleye klas bir vuruş yaparak takımının 2 farklı öne geçmesi sağladı.

BİR GOL DE İPTAL EDİLMİŞTİ!

Real Madrid de Arda Güler yine iş başında! Real Sociedad ı da avladı... 3

Maçın ilk yarısında Milli yıldız Arda Güler'in attığı golde Mbappe için ofsayt bayrağı kalktı ve gol iptal edilmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray seriye devam ediyor!Galatasaray seriye devam ediyor!
Taraftarlardan Barış Alper'e flaş hareket!Taraftarlardan Barış Alper'e flaş hareket!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler gol real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Taraftarlardan Barış Alper'e flaş hareket!

Taraftarlardan Barış Alper'e flaş hareket!

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.