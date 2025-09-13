Real Madrid'de Arda Güler yine iş başında! Real Sociedad'ı da avladı...

İspanya La Liga'da haftanın önemli maçlarından Real Sociedad, Real Madrid ile karşılaşıyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in de forma giydiği karşılaşmada Madrid temsilcisi henüz daha ilk yarıdan 2-0 öne geçti. Real Madrid'de takımın yıldızlarından Arda Güler attığı gol ile yine gündemde kalmayı başardı.

ARDA'DAN GOL!

Arda Güler gollerine devam ediyorpic.twitter.com/xr6mcHmdlX — Mynet (@mynet) September 13, 2025

Maçın ilk yarısının sonlarında rakibin orta saha alanında topla buluşan Arda Güler topu ofsayta yakalanmadan Mbappe'ye verdi. Savunma arkasına sarkan Fransız yıldız rakibinden klas bir vücut çalımıyla sıyrılırken, ceza sahasına girdi. Ardından Mbappe ceza sahası içine gizlice sızan Arda Güler'i gördü. Milli yıldızımız rakibini çok kolay ekarte ettikten sonra kaleye klas bir vuruş yaparak takımının 2 farklı öne geçmesi sağladı.

BİR GOL DE İPTAL EDİLMİŞTİ!

Maçın ilk yarısında Milli yıldız Arda Güler'in attığı golde Mbappe için ofsayt bayrağı kalktı ve gol iptal edilmişti.