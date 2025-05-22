Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Yıldız futbolcu takıma veda etti

Real Madrid'in efsane ismi Modric, 39 yaşında İspanyol devine resmen veda etti. Real Madrid, yaptığı açıklamada Modric'e teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER LUKA"

Real Madrid'den yapılan açıklamada 'Teşekkürler Luka' ifadeleri kullanıldı.

MODRIC DE VEDA ETTİ

39 yaşındaki efsane futbolcu Modric, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

"Hiç gelmesini istemediğim an geldi ama futbol böyle bir şey, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Cumartesi günü Santiago Bernabeu'daki son maçımı oynayacağım. 2012 yılında dünyanın en iyi takımının formasını giyme umuduyla ve büyük işler başarma hırsıyla geldim ama bundan sonra olacakları hayal bile edemezdim.

Real Madrid'de oynamak hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi. Tarihin en iyi kulübünün, en başarılı dönemlerinden birinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kulübe, özellikle başkan Florentino Perez'e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

Yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım, imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabeu'daki büyülü geceler. Her şeyi kazandık ve çok mutluydum. Ama şampiyonlukların ve zaferlerin ötesinde, kalbimde tüm Real Madrid taraftarlarının sevgisini taşıyorum. Hepinizle aramda ne kadar özel bir bağ olduğunu, ne kadar desteklendiğimi, saygı gördüğümü ve sevildiğimi nasıl açıklayacağımı gerçekten bilmiyorum.

Dolu dolu bir kalple ayrılıyorum. Gurur, minnet ve unutulmaz anılarla dolu. Ve Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra artık bu formayı sahada giymeyeceğim ama her zaman Real Madrid taraftarı olacağım.

Real Madrid her zaman benim yuvam olacak."

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Profesyonel kariyerine 2003'te ülkesinin Dinamo Zagreb ekibinde başlayan Modric, İngiltere'nin Tottenham takımında oynadıktan sonra 2012'de Real Madrid'e imza attı.

Modric, eflatun-beyazlı formayla 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'er FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, İspanya Süper Kupa, 4 LaLiga, 2 İspanya Kral Kupası ve bir FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, 123 yıllık Real Madrid tarihinin en fazla kupa (28) kazanan oyuncusu olmayı başardı.

Ortaya koyduğu performansla Real Madrid'in efsanesi haline gelen 39 yaşındaki Modric, 2018'de Altın Top, FIFA ve UEFA Yılın En İyi Oyuncusu ödüllerini kazandı.

Hırvat futbolcu, Madrid ekibinde 590 maça çıktı ve 43 gol, 95 asistlik katkı sağladı.