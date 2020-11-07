SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madrid'de Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif

Real Madrid'de Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif

İSPANYA HABERLERİ  | 07.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncular Eden Hazard ve Casemiro'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

Real Madrid'de Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen testlerin ardından Eden Hazard ve Casemiro'nun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından tüm takıma tekrar test yaptıran Real Madrid, iki ismin tekrar pozitif çıktığını ve başka pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

(İHA)

4455

Adana Demirspor'da 24 futbolcu koronavirüse yakalandıAdana Demirspor'da 24 futbolcu koronavirüse yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Real Madrid'li yıldızda Inter maçı öncesi koronavirüs çıktıReal Madrid'li yıldızda Inter maçı öncesi koronavirüs çıktı
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Adana Demirspor'da 24 pozitif vaka
Adana Demirspor'da 24 pozitif vaka
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Barcelona'da başkan ve yönetim istifa etti
Barcelona'da başkan ve yönetim istifa etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
El Clasico'da kazanan Real Madrid
El Clasico'da kazanan Real Madrid
Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı
Zidane'dan Kylian Mbappe cevabı
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid'de Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif
Real Madrid'de 2 kişi pozitif
Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam
''Onu takımın malzemecisi bile yapmam''
Barcelona'da Messi'ye ayrıcalık yok
Başkan açıkladı! Messi'ye ayrıcalık yok...
Real Madrid'de Inter maçı öncesi koronavirüs
Real Madrid'li yıldızda Inter maçı öncesi koronavirüs çıktı
Ramos "500" dedi, Real Madrid 3 puan hediye etti!
Ramos 500. maçında 3 puanı aldı!
Barcelona'da deprem! Başkan ve yönetim istifa etti
Barcelona'da başkan ve yönetim istifa etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.