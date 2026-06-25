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Real Madrid'de Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı!

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasındaki Arda Güler kararı netleşti.

Real Madrid'de Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı!
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga devi Real Madrid'de yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktörlük görevine getirilen efsanevi çalıştırıcı Jose Mourinho'nun, takımın başına geçer geçmez ilk mesaisini kadro mühendisliğine ve genç yeteneklerin entegrasyonuna harcadığı öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Portekizli teknik adamın yeni sezon planlamasında en çok güvendiği isimlerin başında milli gururumuz Arda Güler geliyor.

ORTA SAHANIN MERKEZİNE YERLEŞECEK

Real Madrid de Jose Mourinho dan Arda Güler kararı! 1

Portekizli teknik adamın Arda Güler için planladığı asıl sürpriz saha içi dizilişinde yatıyor. Mourinho'nun, oyun zekası ve yüksek teknik kapasitesi nedeniyle Arda'yı yeni orta saha yapılanmasının tam merkezine, oyun kurucu rolüne yerleştirmeyi planladığı aktarıldı.

EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN

Real Madrid de Jose Mourinho dan Arda Güler kararı! 2

Genç yıldızın hem kanatlarda hem de merkezde oynayabilen çok yönlü yapısının teknik ekibin elini oldukça güçlendirdiği belirtilirken, Real Madrid yönetiminin de Arda'yı kulübün geleceğindeki en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

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