Real Madrid'de kaos gecesi! "Utanmazlar! Yüzünüzü gösterin!"

Real Madrid, Betis beraberliğiyle lige havlu attı! Son 6 maçta 1 galibiyet alan dev kulüpte taraftarlar isyan bayrağını açtı. "Utanmazlar, yüzünüzü gösterin!"

Burak Kavuncu
Real Madrid için rüya gibi başlayan sezon, bir ay içinde kabusa dönüştü. Hem Avrupa’da hem de ligde peş peşe gelen darbelerle sarsılan Eflatun-beyazlılar, Betis deplasmanında bıraktığı 2 puanla havlu attı. Havaalanında ise öfkeli taraftarların protestosu vardı.

REAL MADRID’DE ÇÖKÜŞÜN RESMİ! SEZON BİTTİ, TARAFTAR AYAKLANDI!

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin şokunu atlatamayan başkent ekibi, ligde de serbest düşüşe geçti. Maç sonunda Madrid’e dönen kafileyi havaalanında öfkeli bir taraftar grubu karşıladı.

90+4 ŞOKU! ŞAMPİYONLUK UÇUP GİTTİ...

Mücadeleye hızlı başlayan Real Madrid, 17. dakikada Vinicius Jr. ile öne geçse de oyunun kontrolünü elinde tutamadı. Maç tam bitti denirken 90+4'te eski Barcelonalı Hector Bellerin sahneye çıktı ve Real Madrid’in fişini çeken golü attı. Bu sonuçla puanını 74 yapan Real Madrid, lider Barcelona’nın yarın Getafe’yi yenmesi halinde bitime 5 hafta kala farkın 11’e çıkmasına engel olamayacak.

SON 6 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Real Madrid’in son dönemdeki grafiği, kulüp tarihinin en kötü periyotlarından birini işaret ediyor. Hem Bayern Münih faciasıyla Avrupa’ya veda eden hem de ligde puanları saçan ekibin karnesi şu şekilde...

Mallorca: 1-2 (Yenilgi)

Bayern Münih: 1-2 / 3-4 (Elenme)

Girona: 1-1

Alaves: 2-1 (Tek galibiyet)

Real Betis: 1-1

HAVAALANINDA "UTANMAZLAR" SESLERİ

Maçın ardından Madrid’e dönen futbolcular, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. El Chiringuito TV tarafından kaydedilen görüntülerde, bir taraftarın futbolculara hitaben “Utanmazlar, yüzünüzü gösterin!” diye bağırdığı duyuldu. Güvenlik güçleri eşliğinde takım otobüsüne binen oyuncuların moralsizliği dikkat çekti.

ARDA GÜLER KADRODA YOKTU

Milli yıldızımız Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle kritik Betis deplasmanının kadrosunda yer almadı. Madrid ekibinin yaratıcılık eksikliği çektiği anlarda Arda’nın yokluğu bir kez daha hissedildi.

