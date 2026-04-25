Real Madrid'de kaos gecesi! "Utanmazlar! Yüzünüzü gösterin!"

Real Madrid için rüya gibi başlayan sezon, bir ay içinde kabusa dönüştü. Hem Avrupa’da hem de ligde peş peşe gelen darbelerle sarsılan Eflatun-beyazlılar, Betis deplasmanında bıraktığı 2 puanla havlu attı. Havaalanında ise öfkeli taraftarların protestosu vardı.
İspanya La Liga’nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin şokunu atlatamayan başkent ekibi, ligde de serbest düşüşe geçti. Maç sonunda Madrid’e dönen kafileyi havaalanında öfkeli bir taraftar grubu karşıladı.
Mücadeleye hızlı başlayan Real Madrid, 17. dakikada Vinicius Jr. ile öne geçse de oyunun kontrolünü elinde tutamadı. Maç tam bitti denirken 90+4'te eski Barcelonalı Hector Bellerin sahneye çıktı ve Real Madrid’in fişini çeken golü attı. Bu sonuçla puanını 74 yapan Real Madrid, lider Barcelona’nın yarın Getafe’yi yenmesi halinde bitime 5 hafta kala farkın 11’e çıkmasına engel olamayacak.
Real Madrid’in son dönemdeki grafiği, kulüp tarihinin en kötü periyotlarından birini işaret ediyor. Hem Bayern Münih faciasıyla Avrupa’ya veda eden hem de ligde puanları saçan ekibin karnesi şu şekilde...
Mallorca: 1-2 (Yenilgi)
Bayern Münih: 1-2 / 3-4 (Elenme)
Girona: 1-1
Alaves: 2-1 (Tek galibiyet)
Real Betis: 1-1
🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2026
🗣️ Madridistas INCREPAN a los JUGADORES del MADRID tras el EMPATE ante el Betis.
‼️ “¡Qué poca vergüenza tenéis, dad la cara!”. pic.twitter.com/ADGevX2R5X
Maçın ardından Madrid’e dönen futbolcular, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. El Chiringuito TV tarafından kaydedilen görüntülerde, bir taraftarın futbolculara hitaben “Utanmazlar, yüzünüzü gösterin!” diye bağırdığı duyuldu. Güvenlik güçleri eşliğinde takım otobüsüne binen oyuncuların moralsizliği dikkat çekti.
Milli yıldızımız Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle kritik Betis deplasmanının kadrosunda yer almadı. Madrid ekibinin yaratıcılık eksikliği çektiği anlarda Arda’nın yokluğu bir kez daha hissedildi.
