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Real Madrid'de Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor! İlk adaylar Conte ve Solari

İSPANYA HABERLERİ  | 08.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

EURO 2018'in başlamasına bir gün kala Real Madrid'le anlaşma imzalayınca İspanya Milli Takımı'ndaki görevinden kovulan Julen Lopetegui için Real Madrid dönemi de kısa süreceğe benziyor. İspanyol teknik direktör son 4 maçta Real Madrid'in kazanamaması üzerine gözden çıkarıldı.

Real Madrid'de Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor! İlk adaylar Conte ve Solari

Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından göreve gelen ancak beklentilerin altında kalan Julen Lopetegui ile Real Madrid'in geleceği pek parlak gözükmüyor.

İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Real Madrid, Ekim ayında da kötü gidişatın sürmesi durumunda Julen Lopetegui'nin görevine son verecek.

CONTE VEYA SOLARI

Real Madrid'in yeni teknik direktörü için ise iki aday gösterildi. İspanyol ekibinin Lopetegui'yi kovması halinde Antonio Conte veya Santiago Solari'yi takımın başına getireceği belilrtildi.

Conte, Chelsea'den ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmamıştı. Real Madrid'in eski oyuncularından Solari ise 2016 yılından beri Real Madrid B takımını çalıştırıyor.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Julen Lopetegui Santiago Solari Antonio Conte

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