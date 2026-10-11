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Real Madrid'de ortalık karıştı! Vinicius hakemin üzerine yürüdü, Mourinho'dan olay tepki

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Villarreal karşısında aldığı galibiyetin önüne tartışmalı hakem kararları geçti. Vinicius Junior'ın golünün iptal edilmesi ve kırmızı kart görmesinin ardından Real Madrid cephesinden tepkiler yükselirken, Mourinho'dan olay hamle geldi.

Real Madrid'de ortalık karıştı! Vinicius hakemin üzerine yürüdü, Mourinho'dan olay tepki
Burak Kavuncu

Real Madrid, Villarreal'i 1-0 mağlup ederken Vinicius Junior'ın iptal edilen golü ve gördüğü kırmızı kart karşılaşmaya damga vurdu. Teknik direktör Jose Mourinho, hakem kararlarına tepki göstererek maç sonu basın toplantısına katılmadı.

VİNİCİUS JUNİOR'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Real Madrid de ortalık karıştı! Vinicius hakemin üzerine yürüdü, Mourinho dan olay tepki 1

Real Madrid ile Villarreal arasındaki mücadelede oyuna sonradan giren Vinicius Junior, yaklaşık 20 dakika sonra topu ağlara gönderdi. Ancak gol sevinci uzun sürmedi. VAR incelemesinde Brezilyalı yıldızın koşusu sırasında Villarreal oyuncusu Saliba'nın saçını çektiği tespit edildi.

Real Madrid de ortalık karıştı! Vinicius hakemin üzerine yürüdü, Mourinho dan olay tepki 2

Hakem incelemesinin ardından gol geçersiz sayılırken Vinicius Junior kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yaşananlar, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

ORTALIK FENA KARIŞTI!

Real Madrid de ortalık karıştı! Vinicius hakemin üzerine yürüdü, Mourinho dan olay tepki 3

Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Karara tepki gösteren Brezilyalı yıldız, hakemin üzerine yürürken Arda Güler araya girerek takım arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken sahada adeta ortalık karıştı.

REAL MADRİD TV'DEN SERT AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından Real Madrid TV, hakem kararlarına yönelik sert ifadeler kullandı. Kulüp kanalında yapılan değerlendirmede, Real Madrid'in sistemle mücadele ettiği öne sürüldü.

Real Madrid TV'de şu ifadeler kullanıldı:

“Real Madrid bir kez daha herkese ve her şeye karşı mücadele ediyor. Real Madrid bu akşam bu kirli ligde, bu kirli sistemde her şeye rağmen kazandı.”

Bazı Real Madrid taraftarları da federasyonda yolsuzluk olduğu yönünde tepkilerini dile getirdi. Tartışmaların odağında Vinicius Junior'ın golünün iptali ve kırmızı kart kararı yer aldı.

MOURİNHO BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Real Madrid de ortalık karıştı! Vinicius hakemin üzerine yürüdü, Mourinho dan olay tepki 4

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da Villarreal maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı. Ayrıca Real Madrid oyuncularından hiçbiri basına açıklama yapmadı.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Mourinho, yapacağı açıklamaların ceza almasına neden olabileceğini düşündüğü için konuşmamayı tercih etti. Deneyimli teknik adamın, “Sevilla ve Barcelona maçlarında yedek kulübesinde olmak istediğim için konuşmayacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ARDA GÜLER 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid de ortalık karıştı! Vinicius hakemin üzerine yürüdü, Mourinho dan olay tepki 5

Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, karşılaşmanın 77. dakikasında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Milli futbolcu, takımının Villarreal karşısında aldığı galibiyette görev yaptı.

Real Madrid, tartışmalı kararların damga vurduğu mücadeleden galibiyetle ayrılırken maç sonrasında hakem yönetimi ve Mourinho'nun basın toplantısına katılmama kararı gündemdeki yerini korudu.

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