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Real Madrid'de sürpriz Arda Güler gelişmesi! Modric'i geride bıraktı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.08.2024 17:06
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Milli futbolcumuz Arda güler, Real Madrid’in Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta bu sezon ilk defa ilk 11’de sahaya çıkmıştı. İspanyol basını, genç futbolcunun orta sahada Brahim Diaz ile birlikte ilk seçenek olduğu ve Luka Modric'i geride bıraktıklarını öne sürdü. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Milli futbolcumuz Arda Güler'in, Valladolid maçına 11'de çıkmasıyla gösterdiği performans büyük takdir topladı.

MODRIC ARKA PLANDA KALDI

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İspanya'nın en büyük üçüncü radyo istasyonu olan Onda Cero'da yorumculuk yapan Şilili eski futbolcu Fernando Burgos, Real'deki son gelişmeleri değerlendirirken, "Modric, Arda Güler ve Brahim'in gerisinde yer alıyor. Ancelotti, tercihini Güler ve Brahim Diaz arasında yaptığını belirtti ve Modric'ten hiç bahsetmedi" diye konuştu.

"ANCELOTTI'NİN HAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

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Teknik direktör Ancelotti de Valladolid maçının ardından "Arda Güler orta saha olarak başladı. Bugün seçimim onun ve Brahim arasındaydı ve ona süre vermenin iyi olacağını düşündüm. Sonuç olarak iyi bir maç çıkardı" demişti.

Burgos ise yaptığı yorumda "Bundan sonra Modric artık orta sahada ilk akla gelen seçenek olmayacak. Arda ve Brahim Diaz'ın sahadaki performansı da Ancelotti'nin kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı" ifadesini kullandı.

LAS PALMAS MAÇINA İLK 11'DE BAŞLAYABİLİR

Arda Güler Ancelotti

Eflatun-beyazlılar, LaLiga'nın üçüncü haftasında bu gece saat 22.30'da deplasmanda Las Palmas'la kozlarını paylaşacak. Bellingham'ın geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlığın ardından, Carlo Ancelotti'nin bugün yine ilk 11'de Arda Güler'e forma şansı vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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