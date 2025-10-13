Real Madrid'de top koşturan Milli yıldız Arda Güler'e performans primi! Yıldız oyuncuya dev zam kapıda...

Türk Milli Takımının yıldız oyuncularından olan Arda Güler, Ancelotti’nin Real Madrid’den ayrılmasının ardından Xabi Alonso ile kendine geldi. Artık daha sık forma şansı bulan genç yıldız, kendisine verilen sürelerde çok daha fazla gol ve asist katkısı sunuyor.

REAL MADRİD ÖDÜLLENDİRİYOR!

30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler’in Real Madrid formasıyla başarılı performansı göz doldururken, Başkan Florentino Pérez’in Milli futbolcuyu ödüllendireceği belirtildi.

DEV ZAM!

Şu an takım içinde en düşük maaş alan futbolcuların arasında gösterilen Arda Güler’in yapılan zamla birlikte ortalama üstü sıraya geleceği belirlendi. Arda Güler şu sıralarda brüt 5,2 milyon euro (net 2,6 milyon) maaş alırken, yapılacak zamla birlikte brüt 9 milyon euro (net 4,5 milyon euro civarında) maaş kazanacağı öğrenildi.