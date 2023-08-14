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  4. Real Madrid'den Arda Güler için resmi açıklama geldi! Ameliyat ve sahalardan uzak kalacağı tarih...

Real Madrid'den Arda Güler için resmi açıklama geldi! Ameliyat ve sahalardan uzak kalacağı tarih...

14.08.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler'in ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtildi.

İspanya La Liga devi Real Madrid, 21 Temmuz’da yapılan idmanda sağ dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan yeni transfer Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurdu.

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Eflatun-beyazlı takımdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler’in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, yaklaşık 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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