Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncu verilen görev karşısında bir hayli şaşırdı...

Real Madrid'in tecrübeli çalıştırıcısı Ancelotti, Arda Güler ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

EURO 2024 PERFORMANSINDAN MEMNUN

Arda'nın Türkiye formasıyla gösterdiği performanstan memnun kaldığını dile getiren Ancelotti, Real Madrid hakkındaki planlarını da paylaştı.

"ARTIK TOP SENDE"

Toni Kross'un futbolu bırakmasından dolayı korner kullanacak oyuncu arayışına giren Ancelotti kararını Arda Güler'den yana kullandı. Milli oyuncuyla özel bir toplantı gerçekleştiren Ancelotti, Real Madrid maçlarında korner olması durumunda duran topları Arda'nın kullanacağını ifade etti. Aldığı sorumluluk karşısında bir hayli şaşıran Arda'nın da epey mutlu olduğu ifade edildi.

