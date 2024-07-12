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  4. Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncu verilen görev karşısında bir hayli şaşırdı...

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncu verilen görev karşısında bir hayli şaşırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.07.2024 10:52
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'e gün doğdu. Toni Kross'un futbola veda etmesinin ardından takımdaki rolü güçlenen milli oyuncu ile ilgili Ancelotti kararını verdi.

Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncu verilen görev karşısında bir hayli şaşırdı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in tecrübeli çalıştırıcısı Ancelotti, Arda Güler ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

EURO 2024 PERFORMANSINDAN MEMNUN

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Arda'nın Türkiye formasıyla gösterdiği performanstan memnun kaldığını dile getiren Ancelotti, Real Madrid hakkındaki planlarını da paylaştı.

"ARTIK TOP SENDE"

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Toni Kross'un futbolu bırakmasından dolayı korner kullanacak oyuncu arayışına giren Ancelotti kararını Arda Güler'den yana kullandı. Milli oyuncuyla özel bir toplantı gerçekleştiren Ancelotti, Real Madrid maçlarında korner olması durumunda duran topları Arda'nın kullanacağını ifade etti. Aldığı sorumluluk karşısında bir hayli şaşıran Arda'nın da epey mutlu olduğu ifade edildi.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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