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Real Madrid'den Avrupa'daki tüm takımları kıskandıracak transfer! Alexander-Arnold resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İngiliz milli futbolcu Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. Arnold'ın önümüzdeki sezon Real Madrid'e bedelsiz olarak imza atacağı kesinleşti.

Real Madrid'den Avrupa'daki tüm takımları kıskandıracak transfer! Alexander-Arnold resmen duyurdu
Emre Şen
Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Kulübün açıklamasında sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alexander-Arnold'ın, sezon sonu takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACIM OLDUĞUNU HİSSETTİĞİM BİR NOKTAYA GELDİM"

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Açıklamada görüşüne yer verilen Alexander-Arnold, "20 yıldır her gün, her şeyimi verdikten sonra artık bir futbolcu ve insan olarak değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Bence bunu yapmak için doğru zaman. Taraftarlara söylemek istediğim çok şey var. Asıl önemli olan büyük bir teşekkür. Sizler en başından beri benimleydiniz, beni desteklediniz, yanımdaydınız. Desteğinizi, sevginizi, yaptığınız her şeyi her zaman hissettim. Her dakikası güzeldi." ifadelerini kullandı.

Liverpool altyapısına 6 yaşındayken giren Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016'dan bu yana 352 maça çıktı ve 23 gol kaydetti.

REAL MADRID'E İMZA ATACAK

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Real Madrid ile transferde ismi anılan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek, Liverpool formasıyla ikişer defa İngiltere Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

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Liverpool real madrid Trent Alexander-Arnold
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