Galatasaray'a Aleksey Batrakov transferinde dev onay! Tek bir şart sunuldu...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona sürpriz bir puan kaybıyla başlayan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için vites artırdı. Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara bölgesine yıldız bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın genç yeteneği Aleksey Batrakov transferinde vites yükseltti.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI: 25 MİLYON EURO

Championat'ın aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki Rus on numara ile her konuda el sıkıştı. Transferin kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesine kaldığı aktarılırken, sarı-kırmızılı yönetimin Lokomotiv Moskova'ya bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro resmi teklifte bulunduğu ifade edildi.

KRİTİK ŞART: DAHA KISA ÖDEME PLANI

Transferdeki en sıcak gelişme ise kulübün üst yönetiminden geldi. Lokomotiv Moskova'nın bağlı olduğu Rus Demiryolları CEO'su Oleg Belozerov, Batrakov'un Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı.

Ancak Galatasaray'ın 25 milyon Euro'luk dev bonservis bedelini 5 yıla yayılan bir taksitle ödeme teklifine karşılık Belozerov, transferin tamamlanması için ödemenin daha kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilmesini şart koştu. İki kulüp arasındaki müzakerelerin şu an ödeme takvimi ve taksit yapılandırması üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.