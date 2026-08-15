Fenerbahçe'ye Marcus Rashford'dan kötü haber!

Transfer döneminde adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile de anılan İngiliz kanat oyuncusu Marcus Rashford'ın durumu belli oldu. Barcelona'daki kiralık macerasını tamamlayarak İngiltere'ye dönen tecrübeli futbolcu için kulübü Manchester United nihai kararını verdi.

CARRICK'İN PLANINDA SOL KANAT VAR

Yeni sezonda Manchester United forması giymeye devam edeceği kesinleşen Rashford'ın, takımda 14 numaralı formayı tercih ettiği öğrenildi. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Michael Carrick'in, yıldız oyuncuya sol kanatta görev vermeyi planladığı aktarıldı. Alınan bu kararla birlikte, Fenerbahçe açısından da Rashford transferi tamamen gündemden düşmüş oldu.

BARCELONA FORMASIYLA 25 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Barcelona'da istikrarlı bir görüntü çizen Marcus Rashford, Katalan ekibiyle tüm kulvarlarda 49 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandıran ve 11 de asist yapan İngiliz yıldız, toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı. Rashford istatistiklerini şu şekilde dağıttı:

LaLiga: 32 maçta 8 gol, 7 asist

Şampiyonlar Ligi: 11 maçta 5 gol, 3 asist