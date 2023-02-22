Real Madrid’den tarihi geri dönüş! Liverpool'u deplasmanda darmadağın ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool, Real Madrid’i konuk etti. Anfield Road’da oynanan mücadele öncesi iki takımın oyuncuları Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

15 DAKİKADA MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ

Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Darwin Nunez’in 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Real Madrid kalecisi Courtois’in hatasında topu kapan Mohamed Salah farkı 2’ye çıkardı. 21. dakikada Vinicius Junior, Real Madrid’in ilk golünü atarken, konuk ekip bu dakikadan sonra oyuna ortak oldu. 36. dakikada Liverpool kalecisi Alisson’un pasında Vinicius Junior’a çarpan top filelere giderken, Brezilyalı oyuncu skoru eşitledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan son şampiyon Real Madrid, 47. dakikada Militao’nun kafa golüyle maçta ilk kez öne geçti. Oyun üstünlüğünü eline alan Real Madrid, Fransız golcüsü Benzema’nın 55 ve 67. dakikada attığı gollerle farkı arttırdı. Mücadelede başka gol olmazken İspanyol temsilcisi sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı.

Şampiyonlar Ligi’de gecenin diğer maçında ise İtalya SerieA lideri Napoli, E. Frankfurt ile deplasmanda karşılaştı. Osimhen ve Lorenzo’nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Maviler, turun kapısını araladı. Kolo Muani 58. dakikada kırmızı kart görürken, ev sahibi ekip müsabakayı 10 kişi tamamladı.

"UTANIYORUM"

Liverpool efsanesi Jamie Carragher: "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Anfield'a gelip Liverpool'u bu hallere düşüren bir takım hiç görmemiştim. Utanıyorum! Darmadağın oldum..."

