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Real Madrid'den Zidane'a 300 milyon Pound'luk transfer bütçesi

İSPANYA HABERLERİ  | 12.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Real Madrid'de 2. Zinedine Zidane dönemi başladı. Los Galacticos'un başkanı Florentino Perez'in Fransız teknik adama 300 milyon Pound'luk transfer bütçesi sözü verdiği bildirildi.

Real Madrid'den Zidane'a 300 milyon Pound'luk transfer bütçesi

31 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde istifa eden Zinedine Zidane, yeniden Real Madrid'in başına geçti. İspanyol ve İngiliz medyası, Real Madrid Başkanı Florentine Perez'in Zidane'ı 300 milyon Pound'luk transfer bütçesi vererek ikna ettiğini yazdı.

İLK HEDEF NEYMAR
Büyük bir yıldız transfer etme geleneğini 2014'ten bu yana ilk kez bu sezon sonunda yeniden hayata geçirmesi beklenen Real Madrid'in, bu rakamı 3'e çıkarabileceği kaydedildi. Real'in ilk hedefinin ise uzun süre gündemde olan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar olduğu vurgulandı.

DİĞER ADAYLAR ERIKSEN, HAZARD, MBAPPE
Neymar'ın dışında Tottenham Hotspur’un yıldızı Christian Eriksen, Zidane'ı idolü olarak açıklayan ve ismi sık sık Real'le anılan Chelsea’den Eden Hazard ile Neymar’ın Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de listedeki diğer adaylar...

Taraftarların gözünden düşen Gareth Bale ile ismi Juventus ile anılan Luka Modric'in satışından da yeni transferler için belli oranda kaynak yaratılacak. Zidane'ın imza atmadan önce Perez ile görüşmesinde belli isteklerde bulunduğu da basına yansıdı. Buna göre, Fransız teknik adam sahada tek yetkili olacak.

Onun onayı olmadan transfer yapılmayacak. Zidane ayrıca, ücretini de artırdı. Real Madrid, Fransız teknik adama Pep Guardiola ve Diego Simeone gibi yıllık bazda 20 milyon Pound'a yakın bir ücret ödemeyi kabul etti.

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