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Real Madrid Dünya Kulüpler Kupası'na hiç beklenmedik bir sonuçla başladı! Geceye yine damga vurdu: Arda Güler oyuna girer girmez saniyeler içinde öyle bir şey yaptı ki...

İspanyol ekibi Real Madrid'de yeni hoca Xabi Alonso ile oldukça olumlu bir hava eserken Dünya Kulüpler Kupası'nda hiç beklenmedik bir sonuç alındı H Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, karşı karşıya gelen İspanyol devi rakibi ile 1-1 berabere kalırken geceye Arda Güler damga vurdu. İşte detaylar...

Real Madrid Dünya Kulüpler Kupası'na hiç beklenmedik bir sonuçla başladı! Geceye yine damga vurdu: Arda Güler oyuna girer girmez saniyeler içinde öyle bir şey yaptı ki...
Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, H Grubu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan ve mücadelede kazanan çıkmazken 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Gonzalo, başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. Maçta dakikalar 41'i gösterdiğinde ise penaltıda topun başına geçen Ruben Neves, hem ilk yarının hem de müsabakanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ise iki takımda turnuvaya 1'er puanla başlamış oldu.

90+2'DE PENALTI KAÇTI

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Öte yandan Real Madrid, 90+2. dakikada Valverde'nin penaltısından yararlanamadı.

İLK ŞUTUYLA OLAY OLDU

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Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının hemen başında oyuna dahil olan Arda Güler'in ilk çektiği şut direğe takıldı.

SIRADAKİ RAKİP...

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Grubun bir sonraki maçında Real Madrid, 22 Haziran Pazar günü Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal ise 23 Haziran Pazartesi günü Salzburg ile kozlarını paylaşacak.

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FIFA penaltı Al Hilal Arda Güler son dakika real madrid
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