Real Madrid Dünya Kulüpler Kupası'na hiç beklenmedik bir sonuçla başladı! Geceye yine damga vurdu: Arda Güler oyuna girer girmez saniyeler içinde öyle bir şey yaptı ki...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, H Grubu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan ve mücadelede kazanan çıkmazken 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Gonzalo, başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. Maçta dakikalar 41'i gösterdiğinde ise penaltıda topun başına geçen Ruben Neves, hem ilk yarının hem de müsabakanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ise iki takımda turnuvaya 1'er puanla başlamış oldu.

90+2'DE PENALTI KAÇTI

Öte yandan Real Madrid, 90+2. dakikada Valverde'nin penaltısından yararlanamadı.

İLK ŞUTUYLA OLAY OLDU

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının hemen başında oyuna dahil olan Arda Güler'in ilk çektiği şut direğe takıldı.

SIRADAKİ RAKİP...

Grubun bir sonraki maçında Real Madrid, 22 Haziran Pazar günü Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal ise 23 Haziran Pazartesi günü Salzburg ile kozlarını paylaşacak.