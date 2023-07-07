Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i Barcelona hedef aldı! Sosyal medya hesaplarından skandal paylaşım...

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda çıktığı maçlarda ve yakın zamanda dahil edildiği A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı az sayıdaki karşılaşmada kalitesini ortaya koyan 18 yaşındaki Arda Güler, kısa süren Süper Lig kariyerinin ardından Avrupa'nın yeşil sahalarında ter dökecek.

Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid’in kapısını araladı.

BARCELONA'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin duyurulduğu sıralarda ilginç bir paylaşım yapan Barcelona büyük tepki çekti. Hem Türk taraftarlar hem de Real Madrid taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Barcelona geri adım atmadı.

"DİKKAT, BÜYÜK ADAMIMIZ BURADA"

Barcelona, son olarak Athletic Bilbao forması giyen 32 yaşındaki İspanyol futbolcu Inigo Martinez ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Büyük cüssesi ile İspanya'da tanınan Martinez'i kullanan Barcelona resmi hesabı, Arda Güler'i hedef alarak, ''Dikkat edin, büyük adamımız burada'' şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım özellikle İspanya'da büyük tepki çekti.



