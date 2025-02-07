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Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'un yeni adresi herkesi çok şaşırttı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 10:15
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Real Madrid'de kaptanlık da yapmış olan son olarak Sevilla'da forma giyen tecrübeli savunmacı Sergio Ramos, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu. İşte detaylar...

Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'un yeni adresi herkesi çok şaşırttı!

Son olarak İspanya ekiplerinden Sevilla'da forma giyen İspanyol stoper oyuncusu Sergio Ramos'un yeni adresi herkesi şaşırttı.

MEKSİKA'YA GİTTİ

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38 yaşındaki İspanyol savunmacı, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu.

REAL MADRİD EFSANESİ

sergio-ramos-un-yeni-takimi-belli-oldu

Kariyerinde Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 5 La Liga şampiyonluğu kazanan Ramos, Paris Saint-Germain'de 2 Ligue 1 zaferi yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2008-2012 Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşayan efsane isim, 2023'te milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

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