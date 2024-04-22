Real Madrid El Clasico'yu kazandı, Arda Güler takımla birlikte sevinmedi! Ancelotti'den maç sonu açıklama geldi

El Clasico nefesleri kesti. La Liga’nın 32. haftasında Real Madrid, Santiago Barnabeu’da Barcelona’yı konuk etti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Raphinha’nın pasında Andreas Christensen fileleri havalandırarak Barça’yı 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Real Madrid, Junior Vinicius’un penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 69. dakikada Fermin Lopez yeniden Barcelona’yı öne geçiren golü attı. (1-2). Madrid bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 73. dakikada Lucas Vazquez’in golüyle yeniden eşitliği yakaladı. 90+1. dakikada sahneye Jude Bellingham çıktı ve Real Madrid’i 3-2 öne geçirdi. Bu gol aynı zaman da maçın da skoru oldu.

MAÇ SONU ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Maç kadrosunda yer alan milli oyuncu Arda Güler forma şansı bulamazken, Ancelotti milli yıldız için sorulan soruya cevap vererek ''Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak." şeklinde konuştu.

"GÖRMEDİM"

Öte yandan alınan kritik galibiyet sonrası toplu sevince katılmayan Güler için, Ancelotti "Arda Güler takımla birlikte sevinmedi." şeklinde gelen soruya da "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz." cevabını verdi.





