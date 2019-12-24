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Real Madrid, Eriksen için Isco'yu gönderiyor

İSPANYA HABERLERİ  | 24.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

Real Madrid, Tottenham’dan Christian Eriksen’i transfer etmek için Isco’yu elden çıkarmayı düşünüyor. İspanyol futbolcu için devrede olan kulüpler ise Chelsea ve Manchester City...

Real Madrid, Eriksen için Isco'yu gönderiyor

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa’nın önemli liglerinde hareketlilik şimdiden başladı. La Liga’da 37 puanla ikinci sırada bulunan Real Madrid, ligin ikinci yarısına daha güçlü girebilme adına listesine önemli oyuncuları ekledi.

Madrid ekibi önceliği ise Tottenham’ın Danimarkalı yıldızı Eriksen’e verdi. Eriksen'i alarak orta sahasını kuvvetlendirmenin hesaplarını yapan eflatun-beyazlılar, söz konusu transfere hem yer açmak hem de kaynak oluşturma adına Isco’yu gözden çıkardı.

ISCO İÇİN CHELSEA VE MANCHESTER CITY DEVREDE

Isco’nun sıradaki durağı da Premier Lig olacak gibi duruyor. İngiliz medyasına göre Chelsea ve Manchester City, İspanyol futbolcu için Real Madrid’e yaklaşık 45 milyon Sterlin’lik bir teklif sunacak.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın ilk tercihi Borussia Dortmund’tan Jadon Sancho. Ancak Dortmund’un genç futbolcu için istediği yüksek bonservis bedeli mavileri zorluyor. Bu bağlamda Londra temsilcisi de alternatif isim olarak Isco’yu belirledi.

Manchester City de David Silva’nın takımdaki geleceğinin tartışıldığı bu günlerde 27 yaşındaki oyuncuyla birlikte rakiplerine karşı hücumda daha güçlü hale gelmek istiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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