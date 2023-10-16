Real Madrid, Fenerbahçe'nin 'yeni Arda Güler'ini de kapmak üzere! Henüz U-19'da forma giyiyor ama...

Dünya devi Real Madrid, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Arda Güler'i 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Türk ve dünya basınında büyük ses getiren bu hamlenin ardından dünyaca ünlü kulübün sarı - lacivertlilerden bir futbolcuya daha talip olduğu ortaya çıktı.

GÖZLEMCİLER TAKİP EDİYOR

TEAMtalk'un haberine göre; Fenerbahçe'nin U19 takımında forma giyen Yasir Boz, geleceğin yıldız adayları arasında görülüyor ve Avrupa'dan birçok kulübün gözlemcisi genç yeteneği takip ediyor.

Henüz 16 yaşında olan futbolcuyu "takip edilecek oyuncular" listesine ekleyen Real Madrid'in menajer Christophe Henrotay'ı iki kulüp arasında gelecekte yapılacak görüşmelerde görevlendireceği kaydedildi.

BRIGHTON DA PEŞİNDE

Yasir Boz için "Büyük bir adım atacak bir sonraki Türk yetenek" ifadelerinin kullanıldığı haberde, genç oyuncuyu izleyen diğer kulübün ise İngiliz takımı Brighton olduğu öne sürüldü.

Yasir'in gelecek yaz büyük bir transfer ilgisi göreceği ifade edilirken "Avrupa'nın elit takımları, onu çocukluk kulübünden uzaklaştırmak için çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalacak." yorumu yapıldı.

5 kez U17 Milli Takımı'nda forma giyen Yasir, sarı lacivertli kulüpte ise kendi yaş grubunun iki yaş üstü olan U19 maçlarında da oynuyor. Fenerbahçe ile yakın zamanda profesyonel mukavele imzalayan genç yeteneğin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





