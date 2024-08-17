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Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia! Kupa töreninde buruk olduğu gözlenmişti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.08.2024 15:09
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Real Madrid'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Mbappe'nin takıma katılmasıyla birlikte forma şansı ihtimali iyiden iyiye azalan Arda Güler'in yeni sezonda takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü. İspanyol basını Arda ile birlikte Brahim Diaz'ın takımdan gidebileceği ifade edildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia! Kupa töreninde buruk olduğu gözlenmişti...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid forması giyen Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor. Kadro rotasyonunda geri plana düşen milli oyuncu, ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

KUPA TÖRENİNDE BURUKTU

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Real Madrid'in Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandığı gece buruk olduğu gözlenen Arda Güler'i Modric ikna etmişti. Kupayla fotoğraf çekilmek istemeyen Arda Güler, Modric'in yoğun çabası sonucu birlikte poz vermişti.

İSPANYA'DAN OLAY İDDİA!

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Realmadrid Confidencial'de yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid yönetiminden ayrılmayı talep edebilir. Brahim Diaz ile birlikte Arda'nın forma şansı bulmasının zor olduğunu yazan İspanyollar, iki oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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