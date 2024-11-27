Real Madrid forması giyen Arda Güler, kariyeri açısında tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşadı

Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başladı. Carlo Ancelotti'nin kararıyla 11'de görev verilen Arda Güler, Liverpool'a karşı formayı kaptı.

KARİYERİNDE BİR İLK

19 yaşındaki Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış oldu.

BU SEZON ÇOK AZ SÜRE ALDI

Bu sezon 13 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmaların yalnızca 4'ünde 11'de başlayabildi. Çoğu maçta yedek oturan Arda, Real Madrid taraftarının da desteğini almıştı. Baskıya daha fazla dayanamayan Ancelotti, Liverpool karşısında Arda Güler'e 11'de şans verdi.