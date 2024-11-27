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Real Madrid forması giyen Arda Güler, kariyeri açısında tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 22:27
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Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başladı. Genç yıldız, Real Madrid formasıyla ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında 11'de başlayarak kendi kariyeri açısından tarihi bir an yaşadı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, kariyeri açısında tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşadı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başladı. Carlo Ancelotti'nin kararıyla 11'de görev verilen Arda Güler, Liverpool'a karşı formayı kaptı.

KARİYERİNDE BİR İLK

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19 yaşındaki Arda Güler, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış oldu.

BU SEZON ÇOK AZ SÜRE ALDI

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Bu sezon 13 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmaların yalnızca 4'ünde 11'de başlayabildi. Çoğu maçta yedek oturan Arda, Real Madrid taraftarının da desteğini almıştı. Baskıya daha fazla dayanamayan Ancelotti, Liverpool karşısında Arda Güler'e 11'de şans verdi.

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