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Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FUTBOL HABERLERİ  | 02.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Real Madrid - Getafe maçı ile İspanya La Primera'da 33. hafta heyecanı devam edecek. Barcelona'nın puan kayıpları sonrasında zirveye yerleşen ve maç eksiğine rağmen yerini koruyan Real Madrid, Getafe karşısında kazanarak ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarmak istiyor. Diğer yandan gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen Getafe ise elindeki avantajı muhafaza etmeyi hedefliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda,

Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Real Madrid - Getafe maçı İspanya La Primera'nın 33. haftasında sonucu en fazla merak edilen karşılaşmalardan biri. Zinedine Zidane yönetimindeki Eflatun-Beyazlılar, lider başladıkları haftada Barcelona'nın puan kaybının ardından ellerine geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve puan farkını açmak istiyor. Diğer yandan Getafe ise ligde Avrupa kupalarına katılabilecek bir pozisyonda ve ligin son haftalarında bu şansı kaçırmak istemiyor. İki istekli takımın karşılaşması futbolseverlere seyir zevki yüksek bir maç yaşatacak gibi görünüyor.

Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Primera'nın 33. haftasında Real Madrid kendi taraftarı önünde Getafe'yi konuk edecek. Bu akşam TSİ 23.00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Juan Munuera düdük çalacak. Real Madrid - Getafe maçı Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftaları iyi değerlendiren Real Madrid, ligde çıktığı son 5 karşılaşmayı kazanarak adını zirveye yazdırdı ve şampiyonluk yolunda avantajın sahibi oldu.

Öte yandan son 4 maçında 1 kez kazansa da, rakiplerine boyun eğmedi ve ne kadar dirençli bir takım olduğunu gösterdi. Bu sezon Avrupa Ligi vizesi almaya çok yaklaşan Getafe, işini son haftaya bırakmadan bitirmek istiyor.

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