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  4. Real Madrid hem Arda'nın hem de Tüm Türkiye'nin hayallerini yıktı! Kötü haberi duyurdular...

Real Madrid hem Arda'nın hem de Tüm Türkiye'nin hayallerini yıktı! Kötü haberi duyurdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 07:46
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Real Madrid'de bu sezon istediği forma şansını hiç bulamayan Arda Güler hakkında İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. İspanyol kulübü, Ancelotti'nin Arda'yı oynatmasını kabul edip milli yıldızı satış listesine koydu.

Real Madrid hem Arda'nın hem de Tüm Türkiye'nin hayallerini yıktı! Kötü haberi duyurdular...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler'in forma şansı bulamaması taraftarların da sabrını taşırmıştı. Ancelotti'nin oyun planları arasında yer almayan Arda Güler hakkında karar verildi.

ARDA GÜLER İLE YOLLAR AYRILIYOR

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Ancelotti'nin takıma tecrübeli oyuncular istemesi sebebiyle Arda Güler'e şans vermeyeceği İspanyol basınında yer aldı. Arda'yı satış listesine koyan Real Madrid, sezon sonunda tek bir şartla Arda ile yolları ayıracak.

GERİ ALMA MADDESİ OLACAK

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Arda Güler’e Leipzig ve Frankfurt’un ardından Real Sociedad da talip oldu. Real Madrid cephesi, Arda Güler'i gönderse bile, sözleşmesine bonservis bedelini ödeyip geri çağırma maddesi koyduracak.

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