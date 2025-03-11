Real Madrid hem Arda'nın hem de Tüm Türkiye'nin hayallerini yıktı! Kötü haberi duyurdular...

Real Madrid'de Arda Güler'in forma şansı bulamaması taraftarların da sabrını taşırmıştı. Ancelotti'nin oyun planları arasında yer almayan Arda Güler hakkında karar verildi.
Ancelotti'nin takıma tecrübeli oyuncular istemesi sebebiyle Arda Güler'e şans vermeyeceği İspanyol basınında yer aldı. Arda'yı satış listesine koyan Real Madrid, sezon sonunda tek bir şartla Arda ile yolları ayıracak.
Arda Güler’e Leipzig ve Frankfurt’un ardından Real Sociedad da talip oldu. Real Madrid cephesi, Arda Güler'i gönderse bile, sözleşmesine bonservis bedelini ödeyip geri çağırma maddesi koyduracak.
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