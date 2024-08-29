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  4. Real Madrid ile Barcelona Türk futboluna özendi! İki dev kulüp arasında kavga çıktı! ''Bu pisliklerle uğraşmak zorundayız..."

Real Madrid ile Barcelona Türk futboluna özendi! İki dev kulüp arasında kavga çıktı! ''Bu pisliklerle uğraşmak zorundayız..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.08.2024 13:42
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İspanyol futbolu da tıpkı Türk futbolu gibi kaosa sürükleniyor. Ülkenin en büyük iki takımı Real Madrid ile Barcelona birbirine girdi... Transfer döneminde yapılan hamlelerle karşı karşıya kalan iki ekip arasında sonunda kavga çıktı.

Real Madrid ile Barcelona Türk futboluna özendi! İki dev kulüp arasında kavga çıktı! ''Bu pisliklerle uğraşmak zorundayız..."

Real Madrid ile Barcelona arasında sosyal medyada kavga çıktı. Real Madrid, Barcelona'yı hedef alarak skandal yaratacak ifadeler kullandı.

"PİSLİKLER"

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Real Madrid TV'den, Barcelona'nın Christensen'in sakatlığı sonrası Olmo'yu kadroya kaydetmesi üzerine, "Real Madrid'in bu pisliklerle dolu denizde yol alması gerekiyor. Pisliklerle uğraşmak zorundayız." ifadeleri kullanıldı.

BARCELONA TARAFTARLARI ÇILDIRDI

Real Madrid televizyonunun had aşan cümlesi üzerine Barcelona taraftarları çılgına döndü. Tıpkı Türk futbolu iklimine dönen İspanya'da Real Madrid-Barcelona savaşı başladı.

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barcelona real madrid
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