Real Madrid ile Juventus Ronaldo'nun transferinde son aşamaya geldi

Cristiano Ronaldo, 2009 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'den ayrılmak üzere. Başkan Florentino Perez ile arasında derin görüş ayrılıkları bulunan Ronaldo, pazarlıklarda ciddi sorun çıkmazsa, gelecek sezon Juventus forması giyecek.

İtalyan basınına göre, Real Madrid yönetimi ile Juventuslu yetkililer arasındaki görüşmeler sürüyor. Görüşmelere, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes de katılıyor. İtalyan ekibi, 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ronaldo'yu renklerine bağlamaya çalışıyor. Ancak Real başkanı Perez'in, pazarlıkları 150 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor. İtalyan ve İspanyol basınındaki haberlere göre, taraftar bir orta yolda anlaşmaya çok yakın durumda. Bu nedenle hafta bitmeden anlaşmanın sağlanma olasılığı yüksek görünüyor. Real madrid tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutan Ronaldo, eflatun beyazlılarla 2 LaLiga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 Kral Kupası zaferi yaşadı.

(beIN SPORTS)

