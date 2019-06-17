Real Madrid'in 5. transferi Rodrygo Goes oldu

La Liga'yı Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından üçüncü sırada bitiren, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ederek beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan Real Madrid, yaz transfer dönemi çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Eflatun-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Brezilya'da Santos forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rodrygo Goes'i transfer ettiklerini duyurdu.
İspanyol ekibinin Rodrygo transferi için Santos'a 45 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor. Real Madrid, Rodrygo iiçn 18 Haziran Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda bir tören düzenleyecek.
Rodrygo Goes; Eder Militao, Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy'den sonra İspanyol kulübünün bu yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği beşinci transfer durumunda...
Comunicado Oficial: presentación de @RodrygoGoes .#WelcomeRodrygo | #RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 17, 2019
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