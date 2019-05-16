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Real Madrid'in 60 milyon euro karşılığında Luka Jovic'i transfer ettiği iddia edildi

İSPANYA HABERLERİ  | 16.05.2019 20:55 | Son Güncelleme

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, transferde ikinci bombayı patlatıyor. Real Madrid'in, Eintracht Frankfurt forması giyen Luka Jovic'in transferini 60 milyon euro karşılığında bitirdiği iddia edildi.

Real Madrid'in 60 milyon euro karşılığında Luka Jovic'i transfer ettiği iddia edildi

La Liga devi Real Madrid, yaz transfer sezonu öncesinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Sky'ın haberine göre İspanyol ekibi, Eintracht Frankfurt ile harika bir sezon geçiren Luka Jovic'i 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İspanyol devi, golcü futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Eden Hazard transferini de bitirdiği ve Belçikalı yıldızın UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutacağı belirtilmişti.

Luka Jovic, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 27 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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real madrid Luka Jovic

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