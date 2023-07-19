Real Madrid'in ABD kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler de listede yer alıyor

Yeni sezon öncesi 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarını ABD’de sürdürecek olan Real Madrid’in kamp kadrosu belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler'de kadroda yer aldı.
24 Temmuz'da Milan ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'in Arda Güler'i bu maçta oynatması bekleniyor.
Çıktığı antrenmanlarda kendisine hayran bırakan Arda Güler'in yaptığı hareketler ve attığı paslar sosyal medyada gündem oldu. İspanyol Relevo internet sitesi ise yaptığı haberde Arda Güler’in soyunma odasında gösterdiği utangaç hareketlerin sahaya çıktığında tamamen değiştiğini ve oyuncunun kalitesini gösterdiği ifade edildi. Öte yandan Arda'nın fiziksel olarak gelişmesi gerektiği de aktarıldı.