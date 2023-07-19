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  4. Real Madrid'in ABD kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler de listede yer alıyor

Real Madrid'in ABD kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler de listede yer alıyor

19.07.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Güler, Real Madrid'in ABD kamp kadrosuna dahil edildi.

Yeni sezon öncesi 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarını ABD’de sürdürecek olan Real Madrid’in kamp kadrosu belli oldu. Milli oyuncu Arda Güler'de kadroda yer aldı.

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İLK MAÇI MİLAN OLACAK

24 Temmuz'da Milan ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'in Arda Güler'i bu maçta oynatması bekleniyor.

YAPTIĞI HAREKETLERLE BÜYÜLEDİ

Çıktığı antrenmanlarda kendisine hayran bırakan Arda Güler'in yaptığı hareketler ve attığı paslar sosyal medyada gündem oldu. İspanyol Relevo internet sitesi ise yaptığı haberde Arda Güler’in soyunma odasında gösterdiği utangaç hareketlerin sahaya çıktığında tamamen değiştiğini ve oyuncunun kalitesini gösterdiği ifade edildi. Öte yandan Arda'nın fiziksel olarak gelişmesi gerektiği de aktarıldı.

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