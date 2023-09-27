Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler neden peş peşe sakatlanıyor? İspanyol basınından ilginç iddia...

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarları da şoke etmişti. Arda Güler'in en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Arda Güler dün yapılan Real Madrid antrenmanının son bölümlerine girilirken ufak bir sakatlık yaşadı. Doktorların kontrolü sonrası sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

"SOL AYAĞININ SÜREKLİ SAKATLANMASI..."

Arda Güler'in sol ayağının sürekli sakatlanması İspanyol basınında tartışmalara neden oldu. Ancelotti'yi endişelendiren bu gelişme sonrası ilginç bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in ayaklarının henüz yüksek tempoya hazır olmadığı ve bu sebeple yüksek dozajlı antrenmanları kaldıramadığı ifade edildi.

ANCELOTTI ACELE ETMEYECEK

Arda Güler'in yaşanan peş peşe sakatlıklarından sonra Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin acele etmeyeceği ve genç oyuncuyu en az 1 ay sonra sahalara süreceği haberin detaylarında yazıldı.

