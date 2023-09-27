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Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler neden peş peşe sakatlanıyor? İspanyol basınından ilginç iddia...

27.09.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Carlo Ancelotti'nin bugün oynanacak maçta Arda'yı kadroya almayı düşündüğünü söylemesinden dakikalar sonra yaşanan bu gelişme herkesi şoke etmişti. Arda'nın sakatlığıyla ilgili yeni iddia İspanyol basınından geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarları da şoke etmişti. Arda Güler'in en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

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Arda Güler dün yapılan Real Madrid antrenmanının son bölümlerine girilirken ufak bir sakatlık yaşadı. Doktorların kontrolü sonrası sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

"SOL AYAĞININ SÜREKLİ SAKATLANMASI..."

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Arda Güler'in sol ayağının sürekli sakatlanması İspanyol basınında tartışmalara neden oldu. Ancelotti'yi endişelendiren bu gelişme sonrası ilginç bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in ayaklarının henüz yüksek tempoya hazır olmadığı ve bu sebeple yüksek dozajlı antrenmanları kaldıramadığı ifade edildi.

ANCELOTTI ACELE ETMEYECEK

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Arda Güler'in yaşanan peş peşe sakatlıklarından sonra Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin acele etmeyeceği ve genç oyuncuyu en az 1 ay sonra sahalara süreceği haberin detaylarında yazıldı.

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