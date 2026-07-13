Real Madrid'in eski yıldızı Dani Ceballos Beşiktaş'a önerildi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların gündemine dünya çapında bir isim geldi. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen İstanbul temsilcisine, İspanyol devi Real Madrid ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Dani Ceballos önerildi. Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncunun transferi için Beşiktaş cephesinde sıcak saatler yaşanıyor.

SON KARARI VİNCENZO İTALİANO VERECEK

Geçtiğimiz 1 Temmuz itibarıyla Real Madrid'e resmen veda eden ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübün masasına getirildi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılabilecek olan Dani Ceballos için son kararı Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. İtalyan çalıştırıcının oyuncuyla ilgili yapacağı teknik değerlendirmenin ardından transfer sürecinin resmiyet kazanıp kazanmayacağı netleşecek.

GERİDE KALAN SEZONDAKİ PERFORMANSI

Kariyerinde daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması da giyen ve güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Dani Ceballos, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla çok fazla süre bulamadı. İspanyol devinde çıktığı 23 resmi müsabakada toplamda 826 dakika sahada kalabilen tecrübeli futbolcu, takımıyla olan kontratının sona ermesiyle serbest statüye geçti. Beşiktaş'ın bu cazip transfer fırsatını nasıl değerlendireceği ve İspanyol yıldız için resmi adımları atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.