Real Madrid'in Mbappe planı ortaya çıktı

Real Madrid, PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe için yeniden girişimlere başladı. Madrid, Thomas Tuchel ile tartışan genç oyuncuyu ikna etmek için yeni planı ortaya çıktı. Paris Saint-Germain'i 5-0 yenerken, maçın önüne geçen görüntü Kylian Mbappe ile teknik direktör Thomas Tuchel arasında yaşandı. Kenara alınmasına sinirlenen Mbappe, Alman çalıştırıcıyla hararetli bir tartışmaya girdi. Bu görüntü Tuchel veya Mbappe ikilisinden biriyle yolların ayrılabileceği yorumlarına neden oldu. Tuchel ise takımın teknik direktörünün kendisi olduğunu söyleyip, "Sportif kararları ben alırım. Tenis oynamıyoruz, bu futbol. Her oyuncuya saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı. PSG yönetimi ise 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Mbappe'nin düşük ücretle veya bedelsiz gitmemesi için Tuchel ile genç yıldızının arasını bulmak zorunda. Zira Real Madrid'in tekrar Mbappe için devreye girdiği İspanyol ve Fransız basınında yer aldı. AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid, PSG'den Kylian Mbappe'yi almak için uzun süreli stratejisini devreye soktu. Real Madrid başkanı Florentino Perez'in planı tutarsa, genç yıldız 2021 yazında Real Madrid'e katılacak.

PSG 150 ile 200 milyon arasındaki bir rakama 21 yaşındaki oyuncuyu satmazsa bir sonraki yıl serbest kalacak. Fransız ekibinin bu riski göze almayacağını düşünen Real Madrid de, Eden Hazard'ı Chelsea'den aldığı gibi oyuncunun yakın çevresiyle dolaylı yollardan irtibat kuracak. Oyuncunun PSG ile yeni bir sözleşme imzalamasını bu yolla engellemeyi düşünen Real Madrid, sözleşme imzalanırsa da yeni bir plan üzerinde çalışmak zorunda kalacak. Mbappe'nin Tuchel ile yaşadığı tartışmanın ardından oyuncunun ayrılmak istemesi durumunda da Real Madrid planlarını erkene almak zorunda kalacak. Amacının daha önce yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or'u (Altın Top) kazanmak olduğunu söyleyen Mbappe geçen yaz, "Paris'te mutlu olabilirim; ancak başka bir projede herhangi bir yerde de bunu yapabilirdim" ifadelerini kullanmıştı. Mbappe, PSG'nin iki yeni sözleşme tekliflerini de reddetmişti. REAL MADRİD'İN ÖNCEKİ MBAPPE GİRİŞİMLERİ Football Leaks belgelerine göre, Real Madrid, 2017 yazında Mbappe'yi elinden kaçırdı. Madrid, 214 milyon Euro karşılığında genç oyuncuyla anlaştı. Ancak Mbappe'nin vergiler çıktığında 12 milyon Euro alacak olması sorun çıkardı. Mbappe'ye verilecek bu rakamın Madrid'de oyunculara verilen maaş dengesini bozacağı ve oyuncunun da henüz çok genç olması da transferin gerçekleşmemesine neden oldu.