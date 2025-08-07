SPOR

Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'in fiziksel gelişimi olay oldu! AS Gazetesi “Yeni Arda Güler” manşeti attı...

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler’e İspanyol gazetesi AS’dan övgü dolu yazı geldi. Haberde yıldız oyuncunun fiziksel gelişimi için “Yeni Arda Güler” manşeti atıldı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in başarılı oyuncusu Arda Güler yeni sezon hazırlıklara son sürat devam ediyor. Yıldız oyuncu bu sezon Real Madrid formasının değişilmez isimlerden biri olmak isterken, takım içinde oluşan rekabet onun daha çok çalışmasını sağlıyor. Bu çalışmanın karşılığını da fiziksel değişimiyle alan Milli yıldızımız, İspanyol AS gazetesinin manşetine çıktı.

İspanyol spor gazetesi AS, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in fiziksel gelişimini manşetine taşırken, genç yıldızın Real Madrid’e geldiği 2 yıl içinde 10 kilo kas kütlesi kazandığını belirtti.

Haberde, Arda Güler’in fiziksel değişiminin tesadüf olmadığına dikkat çekildi. Genç yıldızın bir fitness antrenörü, fizyoterapist ve özel aşçıyla birlikte yaşadığı ifade edildi. Türk futbolcunun yeteneğinin yanı sıra azimle çalışması ve hayatına dikkat etmesi ile potansiyelinin daha da artacağı yazıldı.

