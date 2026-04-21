Real Madrid'in yeni hocası belli oldu! Bu sefer oyuncular seçti

İspanya LaLiga'da ezeli rakibi Barcelona'nın 9 puan gerisine düşen ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elenerek Avrupa'ya havlu atan Real Madrid'de sular durulmuyor. Alınan başarısız sonuçların ardından İspanyol devinde faturanın kesileceği isimler ve yeni teknik direktör adayları netleşmeye başladı.

PEREZ'DEN BÜYÜK TEMİZLİK KARARI

Kulüp Başkanı Florentino Perez, alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı. Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın performansından memnun olmayan Perez'in, hem teknik heyette hem de futbolcu kadrosunda ciddi bir temizlik yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

GÜNDEMDE JÜRGEN KLOPP VE UNAI EMERY VAR

Real Madrid yönetiminin, Arbeloa'nın yerine takımın başına getirmek istediği teknik direktör adayları da belli oldu. Eflatun-beyazlıların bir numaralı hedefinin dünyaca ünlü Alman teknik adam Jürgen Klopp olduğu ifade edilirken, listenin ikinci sırasında ise Aston Villa'yı çalıştıran İspanyol hoca Unai Emery'nin yer aldığı belirtildi.

FUTBOLCULARDAN ARBELOA İÇİN YÖNETİME BASKI

Başkan Perez ve yönetim, yeni hoca arayışlarını sürdürürken takımın içinden flaş bir hamle geldi. İspanyol gazeteci Eduardo Inda'nın haberine göre; Real Madridli futbolcular, alınan sonuçlar beklentileri karşılamasa da Alvaro Arbeloa'nın çalışma sisteminden oldukça memnun.

Takım içinde Arbeloa ile yola devam edilmesi yönünde ortak bir karar alan futbolcuların, bu talebi resmi olarak yönetim kuruluna ilettiği kaydedildi. Şimdi gözler, oyuncuların bu baskısı karşısında Başkan Perez'in Klopp planından vazgeçip geçmeyeceğine çevrildi.