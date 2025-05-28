Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından Xabi Alonso'nun teknik direktörlük koltuğunu devraldığı Real Madrid'de hareketli saatler yaşanıyor.

TAKIMDAN GÖNDERECEK

İspanyol basınında yer alan haberde Xabi Alonso'nun özellikle iki oyuncunun üstünü çizdiği yazıldı. Real Madrid stoperleri Alaba ve Asecio hakkında yazılan haberde 'Onlardan hoşlanmıyorum' ifadelerine yer verildi. Xabi Alonso'nun bu iki ismi takımdan göndereceği aktarıldı.

ARDA GÜLER KARARI

Arda Güler hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olduğu öğrenilen Xabi Alonso'nun, milli oyuncumuzu önümüzdeki sezon kadroda tutacağı ifade edildi.