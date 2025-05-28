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Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen Xabi Alonso oyuncu tercihleri konusunda flaş hamleler yapacak. Takımda istemediği oyuncuları teker teker yollama kararı alan Xabi Alonso, Arda Güler hakkında düşüncesini de paylaştı.

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı
Emre Şen

Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından Xabi Alonso'nun teknik direktörlük koltuğunu devraldığı Real Madrid'de hareketli saatler yaşanıyor.

TAKIMDAN GÖNDERECEK

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İspanyol basınında yer alan haberde Xabi Alonso'nun özellikle iki oyuncunun üstünü çizdiği yazıldı. Real Madrid stoperleri Alaba ve Asecio hakkında yazılan haberde 'Onlardan hoşlanmıyorum' ifadelerine yer verildi. Xabi Alonso'nun bu iki ismi takımdan göndereceği aktarıldı.

ARDA GÜLER KARARI

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Arda Güler hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olduğu öğrenilen Xabi Alonso'nun, milli oyuncumuzu önümüzdeki sezon kadroda tutacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid Xabi Alonso
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