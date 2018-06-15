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Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo gelecek sezon takıma katılacak!

İSPANYA HABERLERİ  | 15.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

Real Madrid'in 45 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek Santos'tan transfer ettiği 17 yaşındaki Rodrygo, gelecek sezon takıma katılacak.

Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo gelecek sezon takıma katılacak!

Real Madrid'in Santos'tan 45 milyon Euro'ya transfer ettiği Rodrygo, 17 yaşında olması nedeniyle takıma gelecek sezon katılacak.

Yeni Neymar olarak gösterilen ve Güney Amerika transfer rekoru kırarak Real Madrid'e transfer olan Rodrygo, bir sezon daha Santos formasını giyecek.

VINICIUS JUNIOR'I DA AYNI ŞEKİLDE ALMIŞLARDI

Real Madrid, geçen sezon da Flamengo'dan 17 yaşındaki Vinicius Junior'ı transfer etmiş ancak 18 yaşına girmediği için futbolcuyu Brezilya'da tutmuştu. İspanyol ekibi, Vinicus için Flamengo'ya da 45 milyon Euro ödemişti.

Brezilya'nın gelecekteki en büyük yıldızları arasında gösterilen sol kanat oyuncusu Rodrygo, Santos formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist kaydetti.

(Sporx)

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real madrid Rodrygo

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