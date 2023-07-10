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Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler tesislere ilk giden isim oldu, Batuhan Karadeniz genç yıldızı kendisine benzetti! "Aynı ben"

10.07.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler yeni takımıyla antrenmana çıkmak üzere tesislere giden ilk isim olurken, eski futbolcu Batuhan Karadeniz Güler'in bu hareketini kendisine benzetti. İşte detaylar...

Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler tesislere ilk giden isim oldu, Batuhan Karadeniz genç yıldızı kendisine benzetti! "Aynı ben"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler geçtiğimiz günlerde kendisini İspanyol devine bağlayan imzayı atmıştı.

TESİSLERE İLK O GİTTİ

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Transferin resmileşmesinin ardından yeni takımıyla ilk antrenmanını iple çeken Arda Güler, Real Madrid'in hazırlıklarını yapacağı Valdebebas'taki tesislere giden ilk isim oldu.

İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU

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Arda Güler'in tesislere giden ilk isim olması İspanyol basınında da büyük övgü alırken, bu durum sonrası Batuhan Karadeniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arda Güler'in fotoğrafını alıntılayarak bir paylaşımda bulunan Karadeniz, paylaşımına 'Aynı ben' notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Batuhan Karadeniz Arda Güler real madrid fenerbahçe yaşında

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