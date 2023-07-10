Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler tesislere ilk giden isim oldu, Batuhan Karadeniz genç yıldızı kendisine benzetti! "Aynı ben"

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler geçtiğimiz günlerde kendisini İspanyol devine bağlayan imzayı atmıştı.

TESİSLERE İLK O GİTTİ

Transferin resmileşmesinin ardından yeni takımıyla ilk antrenmanını iple çeken Arda Güler, Real Madrid'in hazırlıklarını yapacağı Valdebebas'taki tesislere giden ilk isim oldu.

İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in tesislere giden ilk isim olması İspanyol basınında da büyük övgü alırken, bu durum sonrası Batuhan Karadeniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arda Güler'in fotoğrafını alıntılayarak bir paylaşımda bulunan Karadeniz, paylaşımına 'Aynı ben' notunu düştü.

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