Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e nazar değdi! Antrenmanda sakatlandı...

Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bedelle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, şimdiden taraftarların sevgilisi olurken, antrenmanda gösterdiği performansla tecrübeli çalıştırıcı Ancelotti'den geçer not aldı.
Genç yıldız antrenmanda gerçekleştirilen mücadelelerde varını yoğunu ortaya koyarken, paylaşılan bir fotoğraf herkesi üzdü.
18 yaşındaki oyuncunun son yapılan antrenman sonrası tesislerden ayrılırken çekilen görüntüsünde sağ ayağına bandaj sarılı olduğu görülürken, sakatlandığı anlaşıldı.