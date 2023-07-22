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  4. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e nazar değdi! Antrenmanda sakatlandı...

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e nazar değdi! Antrenmanda sakatlandı...

22.07.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler antrenmanda yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ederken, 18 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bedelle İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, şimdiden taraftarların sevgilisi olurken, antrenmanda gösterdiği performansla tecrübeli çalıştırıcı Ancelotti'den geçer not aldı.

HERKESİ ÜZDÜ

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Genç yıldız antrenmanda gerçekleştirilen mücadelelerde varını yoğunu ortaya koyarken, paylaşılan bir fotoğraf herkesi üzdü.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

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18 yaşındaki oyuncunun son yapılan antrenman sonrası tesislerden ayrılırken çekilen görüntüsünde sağ ayağına bandaj sarılı olduğu görülürken, sakatlandığı anlaşıldı.

İŞTE O FOTOĞRAF...

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