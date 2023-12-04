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Real Madrid'in yıldızı Bellingham'ın bir sonraki "Golden Boy" ödülü adayı Arda Güler!

04.12.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve İspanyol devindeki performansıyla dikkat çeken Jude Bellingham, İspanyol basınına verdiği röportajda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu yıl kazandığı Golden Boy ödülüne dair de konuşan genç yıldız "bir sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu" sorusuna Arda Güler yanıtını verdi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Altın Çocuk (Golden Boy) ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'in ödülün favorilerinden biri olduğunu söyledi.

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"O BİR FENOMEN"

İtalyan gazetesi Tuttosport'a konuşan 20 yaşındaki yıldız futbolcu Bellingham, "bir sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu" sorusuna, "3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. Çıkış yapmasını etkileyen sakatlıkları atlatmış durumda. O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe." yanıtını verdi.

Madrid temsilcisinin geçen yaz Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Bellingham, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ve 15 gol attı.

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