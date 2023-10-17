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Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan Arda Güler yorumu: "Çok acayip!"

17.10.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren Arda Güler İspanyol devinde çıktığı antrenmanlardaki performansıyla takım arkadaşlarını bile şaşkına çevirmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz resmi bir müsabakada forma giyemeyen Arda Güler, antrenmandaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

İspanyol devindeki birçok yıldız isimle yakın dostluklar da kuran Güler için tecrübeli oyuncu Toni Kroos oldukça dikkat çeken bir tanım yaptı.

"SOL AYAĞI ÇOK ACAYİP"

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Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.

KROOS İLE ÇOK SAMİMİ

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İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.

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