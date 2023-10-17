Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan Arda Güler yorumu: "Çok acayip!"

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz resmi bir müsabakada forma giyemeyen Arda Güler, antrenmandaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
İspanyol devindeki birçok yıldız isimle yakın dostluklar da kuran Güler için tecrübeli oyuncu Toni Kroos oldukça dikkat çeken bir tanım yaptı.
Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.
İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.