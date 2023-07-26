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Real Madrid'in yıldızı Toni Kross, Arda Güler'i öve öve bitiremedi! ''Büyük konuşmayayım ama...''

26.07.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması geldi. İşte Kross'un o sözleri...

"TEKNİĞİ OLAĞANÜSTÜ"

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"Arda Güler'in yaşına göre gerçekten büyük bir yetenek olduğunu görüyoruz. Çok iyi bir sol ayağı var. Bunu zamanla daha çok göreceksiniz. Sol ayağıyla çok iyi şutlar çekiyor ve teknik olarak da gerçekten olağanüstü özelliklere sahip. Özellikle de dar alanlarda. Bunun çok iyi ve akıllıca bir transfer olduğuna düşünüyorum. Özellikle de gelecek için. Büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz.

"ARDA GÜLER, BURADA BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK İSTEKLİ"

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"Arda Güler, burada başarılı olmak için çok istekli. Ama diğer yandan büyük açıklamalara karşı biraz temkinli olmak lazım. Çünkü çok örneğini gördük ve beklentileri tam olarak yerine getiremediler. Özellikle bu kulüpte birinin başarılı olup olmadığını belirleyen başka konular da var. Bu sadece yetenek, teknik ya da şut ile ilgili değil."

"BÜYÜK KONUŞMAYAYIM AMA..."

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"Fiziksel olarak ne kadar güçlüyüm? Sorunlarla nasıl başa çıkıyorum? Sakatlanmaya ne kadar yatkınım? Kulüpte olan baskıyla nasıl başa çıkabilirim? Böyle bir takımda kendimi kanıtlamak için ne kadar iddialıyım? Bu soruların cevabını bulmak hemen kolay olmuyor. Bu yüzden büyük konuşmaktan kaçınıyorum ama onun özel bir futbol yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum. Arda Güler çok yetenekli. Sürekli 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin?' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip. Arda Güler'in Real Madrid için çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum."

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