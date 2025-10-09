SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu...

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior’un başı fena halde dertte. Brezilyalı oyuncunun Brezilyalı influencer Virginia Fonseca ile olan ilişkisi bir ihanet sebebiyle bittiği iddia edildi.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu...
Burak Kavuncu
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya futbolunun en tanınan futbolcularından biri olan Real Madrid’in başarılı futbolcusu Vinicius Junior’un özel hayatı gündem oldu. Yıldız futbolcunun Brezilyalı influencer Virginia Fonseca ile birlikteliği flaş bir şekilde sona erdi. İşte detaylar…

MESAJLARI YAKALADI!

Real Madrid in yıldızı Vinicius Junior un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu... 1

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fonseca, Vinicius Junior’un başka kadınlarla mesajlaştığını görünce ilişkiye son verdi. Kısa süredir birlikte oldukları bilinen ikili, Fonseca’nın Vini Junior’u evden kovmasıyla bitti.

MESAJLAŞTIĞI KADIN ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid in yıldızı Vinicius Junior un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu... 2

26 yaşındaki Model Day Magalhães, influencer Virginia Fonseca (26) ile futbolcu Vini Jr. (25) arasındaki ilişkinin sonlanmasında kilit rol oynadığı ileri sürüldü. Magalhaes, Instagram profilinde oyuncunun Virginia ile birlikteyken kendisiyle ilişki yaşadığını doğruladı. Model ayrıca, tepkilere rağmen Vini Jr.'ın kendisini sosyal medyada engellemediğini de vurguladı.

VINI JUNIOR DUYURDU

Real Madrid in yıldızı Vinicius Junior un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu... 3

Vini Junior, bir başka kadınla yaptığı konuşmaların sızdırılmasının ardından Virginia Fonseca'dan özür diledi.

Real Madrid in yıldızı Vinicius Junior un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu... 4

Real Madrid yıldızı, Çarşamba günü Instagram hikayelerinde yayınladığı mesajda, "dikkatsiz" olduğunu kabul etti ve Virginia ile "bir çift olmasalar da aralarında samimi bir bağ olduğunu" belirtti.

VIRGINIA FONSECA’DAN CEVAP!

Real Madrid in yıldızı Vinicius Junior un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu... 5

Fonseca, "Özür diledi. Daha başlamamıştı bile, başlamadan bitmişti. Birbirimizi yeni yeni tanıyorduk, ciddi bir şey yoktu ama neyse ki bu oldu ve herkes hayatına devam etti. Ona ve herkese yolculuklarında başarılar diliyorum," dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyaca ünlü teknik adam vefat etti! Veda geldi...Dünyaca ünlü teknik adam vefat etti! Veda geldi...
Lebron James'ten Alperen Şengün için olay sözler!Lebron James'ten Alperen Şengün için olay sözler!
Anahtar Kelimeler:
Model Vinicius Junior ayrılık mesaj real madrid virginia fonseca Day Magalhães
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.