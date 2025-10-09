Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un başı aldatma iddialarıyla gündemde! İhanet dedikodusu evden atılmasına neden oldu...

Dünya futbolunun en tanınan futbolcularından biri olan Real Madrid’in başarılı futbolcusu Vinicius Junior’un özel hayatı gündem oldu. Yıldız futbolcunun Brezilyalı influencer Virginia Fonseca ile birlikteliği flaş bir şekilde sona erdi. İşte detaylar…

MESAJLARI YAKALADI!

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fonseca, Vinicius Junior’un başka kadınlarla mesajlaştığını görünce ilişkiye son verdi. Kısa süredir birlikte oldukları bilinen ikili, Fonseca’nın Vini Junior’u evden kovmasıyla bitti.

MESAJLAŞTIĞI KADIN ORTAYA ÇIKTI

26 yaşındaki Model Day Magalhães, influencer Virginia Fonseca (26) ile futbolcu Vini Jr. (25) arasındaki ilişkinin sonlanmasında kilit rol oynadığı ileri sürüldü. Magalhaes, Instagram profilinde oyuncunun Virginia ile birlikteyken kendisiyle ilişki yaşadığını doğruladı. Model ayrıca, tepkilere rağmen Vini Jr.'ın kendisini sosyal medyada engellemediğini de vurguladı.

VINI JUNIOR DUYURDU

Vini Junior, bir başka kadınla yaptığı konuşmaların sızdırılmasının ardından Virginia Fonseca'dan özür diledi.

Real Madrid yıldızı, Çarşamba günü Instagram hikayelerinde yayınladığı mesajda, "dikkatsiz" olduğunu kabul etti ve Virginia ile "bir çift olmasalar da aralarında samimi bir bağ olduğunu" belirtti.

VIRGINIA FONSECA’DAN CEVAP!

Fonseca, "Özür diledi. Daha başlamamıştı bile, başlamadan bitmişti. Birbirimizi yeni yeni tanıyorduk, ciddi bir şey yoktu ama neyse ki bu oldu ve herkes hayatına devam etti. Ona ve herkese yolculuklarında başarılar diliyorum," dedi.