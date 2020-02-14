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Real Madrid Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in peşinde

İSPANYA HABERLERİ  | 14.02.2020 23:08 | Son Güncelleme

Real Madrid, Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in peşinde

Real Madrid, Lautaro Martinez'i transfer listesine aldı. TyC Sports'ta yer alan habere göre, İspanyol ekibi yıldız golcünün 111 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Lautaro, tarihin en pahalı Arjantinlisi olacak.

22 yaşındaki Martinez için Barcelona ve Manchester United'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. Ancak transfer maliyeti nedeniyle iki kulüp de Real Madrid'in bir adım gerisinde yer alıyor.

Arjantinli golcü oyuncu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 16 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.


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Anahtar Kelimeler:
İspanya real madrid inter Lautaro Martinez Transfer

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