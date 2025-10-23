Real Madrid Juventus karşılaşmasında Arda Güler'den çok konuşulacak hareket! O pozisyon sonrası ağzından küfür çıktı...

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçında Arda Güler’li Real Madrid, Kenan Yıldız’lı Juventus’u 1-0 geçerken, maçta yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu. Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler’in maç sırasında çektiği ilk şutun ardından takım arkadaşından tepki alması üzerine Arda’nın küfürle karşılık vermesi sosyal medyayı 2’ye böldü.

‘‘İLK ŞUTUM…’’

Maçın 37. dakikasında Arda Güler ceza sahası dışından zayıf bir şut attı. Juventus kalecisinin topu rahat bir şekilde kontrol etmesi üzerine takım arkadaşları Mbappe ile Vinicius Jr.'un bulunduğu yöne doğru 'İlk şutum, a... koyayım ya' cümlesi çıktı. Arda Güler eliyle de 1 işareti yapması ağzından çıktığı anlaşılan sözleri destekler nitelikle olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYA KARARSIZ KALDI

Kimi sosyal medya kullanıcıları Arda Güler’in Mbappe ile Vinicius Jr’a tepki verdiğini iddia etse de, kimileri kötü vuruşundan dolayı kendisine kızdığını iddia etti.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!

Arda Güler Şampiyonlar Ligi’nde kazanılan Juventus maçında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri çekmiş ve maçın ardından UEFA tarafından maçın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.