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Real Madrid kazandı, Barcelona kaybetti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u 3-1, Milan ise Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Real Madrid kazandı, Barcelona kaybetti

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid, Juventus'u 3-1 yendi. Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İspanyol ekibi Real Madrid ile İtalya'nın Juventus takımı, ABD'nin Maryland eyaletindeki FedEx Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dani Carvajal'in 12. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Real Madrid, Gareth Bale'in 39, Marco Asensio'nun 47 ve 56. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı. Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği Cristiano Ronaldo, karşılaşmada forma giymedi.

Milan, Barcelona'yı tek golle geçti

İtalya'nın Milan takımı ile İspanyol kulübü Barcelona, ABD'nin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nda karşılaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Milan, Andre Silva'nın 90+3'üncü dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Şampiyonlar Kupası milan barcelona

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